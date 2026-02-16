«Il est malheureux dans son travail» : Tensions à l'OM, il n'en peut plus !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après l'élimination en Ligue des champions, la défaite historique face au PSG et les scénarios frustrant de la fin de match qui se répètent, l'OM traverse une période très difficile. Le club est pourtant encore en lice en Coupe de France et peut encore rêver d'un podium en fin de saison en Ligue 1. Face à toutes ces tensions, certains commencent à craquer...

A l'OM, les temps sont durs. Le club est dans la tourmente et a encore déçu après son match nul face à Strasbourg (2-2). Le match s'est en plus déroulé dans une ambiance très tendue avec les supporters en colère demandant le départ de Pablo Longoria notamment. Mais c'est une autre figure qui a jeté l'éponge, ne supportant plus la pression.

Benatia pas pris au sérieux dans son travail ? Il craque Directeur sportif de l'OM depuis l'an dernier, Medhi Benatia a réussi à remettre l'OM sur le droit chemin en participant activement au mercato du club notamment. Marseille a relevé la tête en faisant un bon début de saison et en participant à la Ligue des champions. Même si tout ne s'est pas bien passé, la prise en main de Medhi Benatia méritait plus de valorisation. « La démission de Medhi Benatia ? On a cherché à se renseigner un petit peu pour connaitre les raisons de son départ. En fait, il en a marre, tout simplement. Il considère que son bilan n'a pas été respecté à sa juste valeur, que quand il est arrivé à Marseille en tant que conseiller, Marseille était 14ème au classement, que depuis il y a eu une qualification en Ligue des Champions, que les objectifs en cours n'étaient pas totalement perdus, parce que pour l'instant la dynamique est très défavorable, mais ce n'est pas encore mort, et qu'il est responsable de tout, qu'il est lassé, malheureux dans son travail, donc il s'est dit qu'il valait mieux partir » commente d'abord Bertrand Latour dans le Canal Football Club.