Crise à l’OM : Encore une mauvaise nouvelle, un champion du Monde balance !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM traverse une grosse période de crise avec les départs de Roberto De Zerbi ainsi que de Medhi Benatia qui se sont enchaînés dernièrement. Et cette dynamique n’annonce rien de bon pour la suite du projet marseillais comme l’a clairement indiqué un ancien taulier de l’équipe de France championne du Monde en 2018.

C’est la crise à l’OM, et les incertitudes sont en train de s’empiler pour la suite du projet du club phocéen. Après le départ soudain de Roberto De Zerbi la semaine passée, c’est donc le conseiller sportif Medhi Benatia qui a officialisé lui-même dimanche, via ses réseaux sociaux, qu’il quittait l’aventure marseillaise. Une actualité qui fait forcément beaucoup réagir les observateurs du football, et notamment les anciens joueurs… Samuel Umtiti, champion du Monde avec l’équipe de France en 2018, annonce d’ailleurs une mauvaise nouvelle aux supporters de l’OM dans l’After Foot, sur RMC.

Crise à l’OM - Le coup de pression des supporters : «Ça ne pourra plus durer très longtemps» https://t.co/97S1bSA9kJ — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

« Il y a un gros problème » Selon lui, le fait que même Medhi Benatia ait décidé d’abandonner le navire de l’OM en cours de saison est très mauvais signe pour l’avenir : « Le projet à Marseille change constamment. Il n'y a rien de stable. Au sein de la direction, il peut y avoir des tensions et ça se ressent trop. Du début du championnat jusqu'à présent, on sentait qu'il y avait des tensions, même si je pense qu'ils essaient un peu de les cacher. Mais à Marseille, on est habitués à ça. Le timing est très mauvais. L'entraineur peut partir, pas de souci, mais que maintenant ce soit Medhi qui décide de partir, c'est qu'il y a un gros problème », indique Samuel Umtiti, qui regrette au passage le manque de stabilité à l’OM depuis plusieurs années.