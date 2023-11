L’entraîneur du FC Nantes lâché par son vestiaire ?

Thibault Morlain

Après un début de saison compliqué, le FC Nantes a réussi à bien redresser la barre. Sous les ordres de Pierre Aristouy, les Canaris pointent aujourd’hui à la 9ème place de Ligue 1. Alors que tout semble aller pour le mieux sur les bords de la Loire, en coulisses, cela ne serait pas forcément. Et quelques tensions commenceraient à naître entre l’entraîneur du FC Nantes et son vestiaire.

Confirmé dans ses fonctions d’entraîneur du FC Nantes à l’intersaison, Pierre Aristouy est aujourd’hui sur le banc des Canaris. Mais voilà que sa position serait loin d’être assurée malgré de bons résultats obtenus ces dernières semaines. D’autant plus que l’entraîneur du FC Nantes pourrait perdre son vestiaire à cause de ses choix…



« Ça commence un peu à agacer dans le vestiaire »

A l’occasion du podcast Sans Contrôle , David Phelippeau, journaliste pour Ouest France , a raconté ces tensions qui apparaissent entre Pierre Aristouy et le vestiaire du FC Nantes. « J’ai eu un proche d’un joueur. Pierre Aristouy fait des mises en place les veilles de match et ce ne sont pas du tout les mêmes joueurs qui sont alignés le lendemain. Et ça commence un peu à agacer dans le vestiaire », a-t-il confié.

