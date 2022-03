Foot - ASSE

ASSE : Le message de Sacko aux supporters après sa blessure !

Publié le 19 mars 2022 à 20h33 par P.L.

Sorti sur blessure ce vendredi contre l'ESTAC Troyes, Falaye Sacko devrait être indisponible un certain temps. Le latéral droit de 26 ans a donc tenu à adresser un message aux supporters de l'ASSE, affirmant qu'il fera tout pour revenir au plus vite.