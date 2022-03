Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Dupraz fait une grande annonce pour Crivelli !

Publié le 18 mars 2022 à 5h00 par A.M.

Présent en conférence de presse, Pascal Dupraz a donné des nouvelles rassurantes d'Enzo Crivelli qui n'a toujours pas joué depuis son arrivée cet hiver.

Cet hiver, l'AS Saint-Etienne s'est montrée très active sur le marché des transferts recrutant pas moins de sept nouveaux joueurs. Certains d'entre eux sont déjà des titulaires indiscutables à l'image de Paul Bernardoni, Sada Thioub, Falaye Sacko ou encore Eliaquim Mangala, mais pour d'autres, c'est plus compliqué comme pour Enzo Crivelli, blessé depuis son arrivée et qui n'a toujours pas disputé la moins minute de jeu avec l'ASSE. Toutefois, Pascal Dupraz assure que l'avant-centre prétend à une place dans le groupe pour la réception de Troyes vendredi soir.

Crivelli enfin disponible