ASSE : L'annonce dingue d'une star d'Hollywood !

Issu d'une famille franco-américaine, Timothée Chalamet a le coeur qui bat pour les Verts. Non pas pour les Packers de Green Bay en NFL ou les Boston Celtics, mais pour l'ASSE. Le club du Forez a reçu une dédicace de la part de l'acteur de 30 ans pendant la cérémonie des Golden Globes.

Né à New York d'une maman américaine et d'un père français correspondant du Parisien au sein de la Big Apple, Timothée Chalamet dispose des deux cultures et d'un patronyme tricolore. L'acteur américain maniant la langue de Molière a déjà fait part en public à diverses reprises être un fervent supporter de l'ASSE. Néanmoins, la situation sportive des Verts n'est plus aussi florissante qu'auparavant au vu de leur position en Ligue 2.

Timothée Chalamet sacré à Los Angeles... avec un message pour Saint-Etienne Sacré meilleur acteur à l'occasion de la cérémonie des Golden Globes au Beverly Hilton de Los Angeles il y a quelques jours pour son rôle dans Marty Supreme, Timothée Chalamet ne s'est pas fait prier afin d'envoyer un message d'encouragement à l'ASSE en interview avec Paris Match à la fin de l'évènement afin à ses yeux de vivre un sans-faute pour cette année 2026.