« Éviter la catastrophe financière », la fin de la Ligue des champions est possible ?

Ce mercredi va se disputer la 8ème et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Ensuite, c’est la phase à élimination directe qui va débuter. Une nouvelle étape pour cette compétition européenne qui pourrait bien être amenée à disparaitre. En effet, depuis quelques années maintenant, il est question de la naissance d’une Superligue. Un projet inévitable pour des raisons financières ?

Pour chaque club, disputer la Ligue des Champions est un objectif même une priorité, notamment pour des raisons financières. Disputer cette compétition représente un budget supplémentaire significatif. Mais voilà qu’ils sont aujourd’hui peu nombreux à pouvoir ensuite espérer une victoire finale en Ligue des Champions. En effet, sur la scène européenne, les écarts budgétaires sont énormes entre les clubs. De quoi appuyer la création d’une Superligue comme cela est évoqué depuis un moment maintenant ?

Bientôt la Superligue ? Ce mardi soir, sur RMC, a eu lieu un débat sur la Superligue. Cette compétition mettra-t-elle alors fin à la Ligue des Champions telle qu’on la connait actuellement ? A ce sujet, Daniel Riolo a fait savoir concernant son point de vue : « J’ai entendu un débat de ce qu'a dit De Zerbi sur le match historique demain soir. Mais en faut aujourd’hui, un club comme l’OM qui est notre 2ème plus gros club dans notre championnat, le club phare. De quelle façon ce club aujourd'hui peut marquer l’histoire ? Il ne peut plus être champion ou quasi pas. Et aujourd’hui avec les moyens qui sont les siens car il y a un ticket d’entrée pour être dans le top 8 européen qui est un certain budget. L’OM aujourd’hui quand on dit ils peuvent sortir de la poule, quand tu ne l’as pas fait depuis 10 ans, quelque part c’est pas un exploit mais hors dd l anormalité. Si on va plus loin qu’est-ce que l’OM peut faire ? Quel peut être l'espoir de l'OM avec son budget à part de dire priorité championnat il faut qu'on revienne ? ».