Laure Boulleau en couple, elle se lâche sur son conjoint !

Toujours aussi discrète sur sa relation amoureuse avec Bruno Cheyrou qui dure depuis maintenant plusieurs années, Laure Boulleau s'était brièvement confié à ce sujet en 2023 dans une interview pour L'EQUIPE. Et elle justifiait sa décision de rester aussi mystérieuse sur cette romance avec l'ancien milieu de terrain.

Véritable figure féminine du football en France, Laure Boulleau a parfaitement réussi sa reconversion en tant que consultante à Canal + après avoir pris sa retraite de joueuse en 2018. En couple depuis plusieurs année avec Bruno Cheyrou avec qui elle a d'ailleurs eu un enfant prénommé Clara en février 2024, l'ancienne latérale gauche n'a pourtant jamais évoqué ouvertement son couple avec son compagnon.

« Une façon de nous protéger » Et en 2023, dans les colonnes de L'EQUIPE, Laure Boulleau s'expliquait sur les raisons de ce choix : « Si je n’expose pas ma vie sentimentale pour me protéger ? Evidemment. J'ai quelqu'un depuis longtemps, il travaille dans le milieu du foot. J'ai déjà le PSG sur la tête... Donc c'est une façon de nous protéger, d'éviter les insultes supplémentaires », confie l'ancienne joueuse du PSG.