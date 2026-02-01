Laure Boulleau contre Kylian Mbappé : «Je n’ai pas envie de le stigmatiser, mais...»

Arrivé au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé peut tirer un constat alarmant ; son équipe n’a jamais véritablement réussi à se montrer dominatrice, et n’a pas remporté le moindre titre majeur. Si l’attaquant français s’épanouit sur le plan individuel, la consultante Laure Boulleau estime que le Bondynois pêche toujours dans le collectif.
Existe-t-il un véritable problème avec Kylian Mbappé ? Ayant quitté le PSG pour le Real Madrid durant l’été 2024, l’attaquant français a connu des problèmes similaires à ceux en France du côté de la capitale espagnole. Comme à Paris, Mbappé semble briller individuellement chez les Merengue, qui peinent cependant à construire une machine collective.
Un problème profond avec Mbappé ?
Giflé à Benfica en Ligue des Champions cette semaine (4-2), puis victorieux sans briller ce dimanche après-midi face au Rayo Vallecano (grâce à un but de Mbappé justement), le Real Madrid semble bien loin de pouvoir s’imposer comme un candidat crédible à la victoire en C1 sur cette saison 2025-2026. Attendu au tournant avec les Bleus à la Coupe du monde l’été prochain, Kylian Mbappé va-t-il de nouveau vivre une saison blanche avec son club cette saison ? Quoi qu’il en soit, les problèmes que connaît actuellement le Bondynois ont été analysés par Laure Boulleau.
« Je n’ai pas envie de stigmatiser Kylian Mbappé, mais les chiffres sont criants »
« On se rend compte que les problèmes qui existaient au PSG sont à peu près les mêmes que l’on retrouve aujourd’hui au Real. Je n’ai pas envie de stigmatiser Kylian Mbappé, mais les chiffres sont criants. Avant qu’il arrive, le Real gagnait tout. Ce que je sais, c’est que face à Benfica, le Real a couru 10 kilomètres de moins, c’est factuel. Et quand j’ai entendu ça, j’ai eu l’impression d’entendre l’époque où on disait ‘le PSG a couru 10 kilomètres de moins’. Il ne rend pas meilleur les autres », a ainsi confié l’ancienne joueuse désormais consultante, sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir.