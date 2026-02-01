Laure Boulleau contre Kylian Mbappé : «Je n’ai pas envie de le stigmatiser, mais...»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé peut tirer un constat alarmant ; son équipe n’a jamais véritablement réussi à se montrer dominatrice, et n’a pas remporté le moindre titre majeur. Si l’attaquant français s’épanouit sur le plan individuel, la consultante Laure Boulleau estime que le Bondynois pêche toujours dans le collectif.

Existe-t-il un véritable problème avec Kylian Mbappé ? Ayant quitté le PSG pour le Real Madrid durant l’été 2024, l’attaquant français a connu des problèmes similaires à ceux en France du côté de la capitale espagnole. Comme à Paris, Mbappé semble briller individuellement chez les Merengue, qui peinent cependant à construire une machine collective.

Kylian Mbappé accepte son interview : « C'est un courtisan...» https://t.co/shUKylLykq — le10sport (@le10sport) January 31, 2026

Un problème profond avec Mbappé ? Giflé à Benfica en Ligue des Champions cette semaine (4-2), puis victorieux sans briller ce dimanche après-midi face au Rayo Vallecano (grâce à un but de Mbappé justement), le Real Madrid semble bien loin de pouvoir s’imposer comme un candidat crédible à la victoire en C1 sur cette saison 2025-2026. Attendu au tournant avec les Bleus à la Coupe du monde l’été prochain, Kylian Mbappé va-t-il de nouveau vivre une saison blanche avec son club cette saison ? Quoi qu’il en soit, les problèmes que connaît actuellement le Bondynois ont été analysés par Laure Boulleau.