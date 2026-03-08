Laure Boulleau a trouvé mieux que Kylian Mbappé, «c’est stratosphérique»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent parmi les meilleurs joueurs du monde depuis des années, Kylian Mbappé a connu une percée incroyable au haut niveau à un très jeune âge. L'attaquant français a fait rêver de nombreux enfants par son talent et il a réussi des choses exceptionnelles sur le terrain très tôt dans sa carrière. Mais Laure Boulleau estime qu'il y a mieux...

Âgé de 27 ans aujourd'hui, Kylian Mbappé évolue au plus haut niveau depuis plus de 10 ans déjà. Présent au niveau professionnel avant ses 17 ans, il est le symbole d'une réussite précoce dans le football moderne, réalisant déjà des performances remarquables avant ses 18 ans. Depuis, de nombreux joueurs ont également commencé leur carrière très tôt mais un retient particulièrement l'attention en ce moment.

Kylian Mbappé : La presse espagnole révèle un accord passé en privé (et ça devrait rassurer Deschamps) https://t.co/ztBfLeJvYH — le10sport (@le10sport) March 8, 2026

Lamine Yamal impressionne au FC Barcelone En 2024, Lamine Yamal a ébloui la planète en explosant au plus haut niveau à seulement 16 ans. Depuis, le jeune Espagnol continue d'impressionner alors qu'il n'a que 18 ans et ils sont peu nombreux à avoir atteint ce niveau à un si jeune âge. En ce moment, il évolue à un très haut niveau puisqu'après son triplé face à Villarreal, il a encore marqué contre Bilbao avec le FC Barcelone avec un très joli but. L'occasion pour Laure Boulleau de faire une comparaison.