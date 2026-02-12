Kylian Mbappé présent «sur les lieux du crime» : Le constat accablant qui révèle un sérieux problème !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs années déjà, Kylian Mbappé brille individuellement. L’attaquant français reçoit cependant son lot de critiques pour son manque d’accomplissements collectifs notamment. Certains observateurs n’hésitent pas à tirer un constat implacable ; le Bondynois se retrouve régulièrement dans des situations peu avantageuses avec ses différents coéquipiers, et ce partout où il passe. Explications.

Désormais bien installé à la pointe de l’attaque du Real Madrid, Kylian Mbappé peine cependant à entrevoir une grosse force collective au sein du club madrilène. Soulier d’Or européen la saison passée, l’ancien attaquant du PSG a cependant connu une saison quasi-blanche, ne remportant aucun trophée majeur à Madrid. Surtout, les stars madrilènes présentes à ses côtés dans l’effectif d’Alvaro Arbeloa connaissent une baisse de régime plutôt surprenante…

Mbappé, un véritable problème collectif ? Une situation qui n’est pas sans rappeler le passage de Kylian Mbappé au PSG. Lorsque ce dernier était au sommet, plusieurs de ses coéquipiers étaient alors pointés du doigt, comme cela a pu être le cas pour Neymar ou encore Lionel Messi. A Madrid, Vinicius Jr, Rodrygo, ou encore Jude Bellingham n’ont jamais retrouvé le niveau qu’ils détenaient avant l’arrivée du Français dans le collectif. S’agit-il là d’une simple coïncidence ? Julien Cazarre lui, n’y croit pas une seule seconde, et a tiré un constat fatidique autour de la carrière du capitaine de l’équipe de France.