Kylian Mbappé : Le mariage grandiose à l’étranger !

Recruté par le Real Madrid à l’été 2024 après la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé semble bien plus en jambes cette saison que l’an passé et a enfin trouvé son rythme de croisière en Espagne. Juan Bernat, qui l’a bien connu au PSG, affirme d’ailleurs que ce mariage entre Mbappé et le Real Madrid va marquer l’histoire du club merengue.

Dans un entretien accordé au quotidien espagnol AS lundi, Juan Bernat s’est longuement confié au sujet de Kylian Mbappé et de son union avec le Real Madrid, où il a signé libre après la fin de son contrat avec le PSG en 2024. Et selon Bernat, Mbappé marquera forcément l’histoire de la Casa Blanca dans les années à venir.

« Il va marquer une ère au Real Madrid » « J’ai passé cinq ans avec Mbappé, c’est un gamin sans ego et sans limites. Je l’ai vu s’entraîner quotidiennement pendant cinq ans à Paris et je sais à quel point il a soif de victoire. Son mental est entièrement tourné vers l’équipe, sans aucun ego. Il est arrivé au Real Madrid à l’âge idéal, avec l’énergie nécessaire pour exprimer pleinement son potentiel et la maturité requise. Il va marquer une ère au Real Madrid », confie l’ancien latéral gauche espagnol du PSG sur Kylian Mbappé.