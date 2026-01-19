Kylian Mbappé : La rupture qui fait mal !

Arrivé sur le banc du Real Madrid le 1er juin, Xabi Alonso a déjà fait ses valises. Après avoir passé seulement sept mois à la Maison-Blanche, le technicien espagnol a été remercié par la direction merengue. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Kylian Mbappé a laissé clairement entendre qu'il regrettait le départ de Xabi Alonso.
Le 1er juin dernier, Xabi Alonso a pris la place de Carlo Ancelotti au Real Madrid. En effet, le technicien espagnol est devenu le nouvel entraineur de la Maison-Blanche. Toutefois, Xabi Alonso n'a pas fait long feu au Real Madrid.
Real Madrid : Mbappé évoque sa relation avec Alonso
Le 12 janvier, le Real Madrid a officialisé le départ de Xabi Alonso, soit un peu plus de sept mois après son arrivée. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Kylian Mbappé a lâché ses vérités sur l'éviction du coach de 44 ans.
«C'était une décision du club, et nous devons la respecter»
« D'où vous vient l'idée qu'il y avait un problème entre les joueurs et l'entraîneur ? (Pause) Dire que Xabi n'a pas réussi est faux. Il est parti avant de remporter des titres. À mon avis, Xabi deviendra un entraîneur fantastique. J'avais d'excellentes relations avec lui. Il est extrêmement attentif aux détails, au jeu. Ce qui est fait est fait. C'était une décision du club, et nous devons la respecter. Il y a maintenant un nouvel entraîneur, et c'est sa première expérience professionnelle. Nous allons l'aider », a confié Kylian Mbappé, le numéro 10 du Real Madrid.