Kylian Mbappé : La rupture qui fait mal !

Amadou Diawara

Arrivé sur le banc du Real Madrid le 1er juin, Xabi Alonso a déjà fait ses valises. Après avoir passé seulement sept mois à la Maison-Blanche, le technicien espagnol a été remercié par la direction merengue. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Kylian Mbappé a laissé clairement entendre qu'il regrettait le départ de Xabi Alonso.

Le 1er juin dernier, Xabi Alonso a pris la place de Carlo Ancelotti au Real Madrid. En effet, le technicien espagnol est devenu le nouvel entraineur de la Maison-Blanche. Toutefois, Xabi Alonso n'a pas fait long feu au Real Madrid.

Real Madrid : Mbappé évoque sa relation avec Alonso Le 12 janvier, le Real Madrid a officialisé le départ de Xabi Alonso, soit un peu plus de sept mois après son arrivée. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Kylian Mbappé a lâché ses vérités sur l'éviction du coach de 44 ans.