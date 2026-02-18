Kylian Mbappé : La révélation sur sa vie de famille, «je ne le conseillerais jamais à mon enfant...»

Superstar du football mondial dont il est incontestablement l’une des figures de proue, Kylian Mbappé n’a pas vraiment la possibilité de vivre une vie paisible loin des caméras. Ses faits et gestes sont épiés par la presse, compliquant le fait d’avoir une certaine sérénité dans sa vie privée et familiale. Néanmoins, une certitude l’anime. Explications.
« As-tu déjà dit je t’aime à quelqu’un ? ». Au cours d’une interview pour Clique X, Mouloud Achour posait cette question très personnelle à Kylian Mbappé en décembre 2024. « Oui ! À ma mère, à mon père, à mon petit frère tout le temps. Encore plus maintenant qu’il est blessé. À mes proches, j’essaye toujours de leur donner cette affection au quotidien ». Relancé sur sa vie amoureuse, Mbappé ne s’est pas caché. « Dans le passé, j’ai déjà été amoureux. J’espère que je vais l’être encore. Mais actuellement, non, je ne suis pas amoureux ».
Kylian Mbappé, à l’Ouest rien de nouveau ?
Contrairement à plusieurs membres de l’équipe de France et du Real Madrid qui ont déjà un quotidien anglé sur la vie de famille avec partenaire et enfants, Kylian Mbappé n’en est pas encore à ce stade. Sa mère, pour L’Équipe Magazine, expliquait que son fils estimait ne pas pouvoir inclure une personne dans tout le cirque médiatique qui l’entoure. A terme, Mbappé ne ferme cependant pas la porte au fait de pouvoir fonder une famille et, de par l’expérience qui est la sienne dans le monde du football depuis bientôt 10 ans, compte bien mettre en application ce qu’il a appris.
«Je ne conseillerais jamais à mon enfant de mettre les pieds dans le monde du foot»
En septembre dernier, Kylian Mbappé se confiait en interview pour L’Equipe Magazine. Lors de cet entretien fleuve, le journaliste l’interrogeait sur une projection familiale et le lien au football de sa future progéniture. « Vous vous imagineriez avec des enfants qui détestent le foot ? ». Une question qui a permis au champion du monde et capitaine de l’équipe de France d’annoncer la couleur concernant une infime partie de l’éducation qu’il inculquera. « J'espère. (Il rit.) Mais je pense que, malheureusement, un ballon ne sera jamais loin... En tout cas, je ne conseillerais jamais à mon enfant de mettre les pieds dans le monde du foot ».