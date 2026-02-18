Kylian Mbappé : La révélation sur sa vie de famille, «je ne le conseillerais jamais à mon enfant...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Superstar du football mondial dont il est incontestablement l’une des figures de proue, Kylian Mbappé n’a pas vraiment la possibilité de vivre une vie paisible loin des caméras. Ses faits et gestes sont épiés par la presse, compliquant le fait d’avoir une certaine sérénité dans sa vie privée et familiale. Néanmoins, une certitude l’anime. Explications.

« As-tu déjà dit je t’aime à quelqu’un ? ». Au cours d’une interview pour Clique X, Mouloud Achour posait cette question très personnelle à Kylian Mbappé en décembre 2024. « Oui ! À ma mère, à mon père, à mon petit frère tout le temps. Encore plus maintenant qu’il est blessé. À mes proches, j’essaye toujours de leur donner cette affection au quotidien ». Relancé sur sa vie amoureuse, Mbappé ne s’est pas caché. « Dans le passé, j’ai déjà été amoureux. J’espère que je vais l’être encore. Mais actuellement, non, je ne suis pas amoureux ».

Kylian Mbappé, à l’Ouest rien de nouveau ? Contrairement à plusieurs membres de l’équipe de France et du Real Madrid qui ont déjà un quotidien anglé sur la vie de famille avec partenaire et enfants, Kylian Mbappé n’en est pas encore à ce stade. Sa mère, pour L’Équipe Magazine, expliquait que son fils estimait ne pas pouvoir inclure une personne dans tout le cirque médiatique qui l’entoure. A terme, Mbappé ne ferme cependant pas la porte au fait de pouvoir fonder une famille et, de par l’expérience qui est la sienne dans le monde du football depuis bientôt 10 ans, compte bien mettre en application ce qu’il a appris.