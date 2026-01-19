Kylian Mbappé en détresse : Il balance tout !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, Brahim Diaz aurait pu permettre au Maroc de remporter la CAN 2025. Toutefois, Edouard Mendy a capté sa panenka sur penalty à la dernière minute du temps additionnel de la deuxième mi-temps. Interrogé sur la désillusion de Brahim Diaz, Kylian Mbappé a fait un parallèle avec son tir au but manqué en huitième de finale de l'Euro 2021.

Le Maroc a perdu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Sénégal ce dimanche soir, et ce, à l'issue des prolongations (1-0). Pourtant, les Lions de l'Atlas ont eu une occasion en or de l'emporter. Toutefois, Brahim Diaz a vu Edouard Mendy capter sa panenka sur penalty dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps.

Euro 2021 : Mbappé était déçu et en colère après l'élimination Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Kylian Mbappé s'est livré sur la désillusion de Brahim Diaz, son coéquipier au Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France a profité de l'occasion pour revenir sur son tir au but manqué face à la Suisse en huitième de finale de l'Euro 2021.