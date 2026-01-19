Kylian Mbappé en détresse : Il balance tout !

Ce dimanche soir, Brahim Diaz aurait pu permettre au Maroc de remporter la CAN 2025. Toutefois, Edouard Mendy a capté sa panenka sur penalty à la dernière minute du temps additionnel de la deuxième mi-temps. Interrogé sur la désillusion de Brahim Diaz, Kylian Mbappé a fait un parallèle avec son tir au but manqué en huitième de finale de l'Euro 2021.
Le Maroc a perdu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Sénégal ce dimanche soir, et ce, à l'issue des prolongations (1-0). Pourtant, les Lions de l'Atlas ont eu une occasion en or de l'emporter. Toutefois, Brahim Diaz a vu Edouard Mendy capter sa panenka sur penalty dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps.
Euro 2021 : Mbappé était déçu et en colère après l'élimination
Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Kylian Mbappé s'est livré sur la désillusion de Brahim Diaz, son coéquipier au Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France a profité de l'occasion pour revenir sur son tir au but manqué face à la Suisse en huitième de finale de l'Euro 2021.
«Il doit être dans un état pas possible»
« Brahim Diaz ? Je lui ai envoyé un message, je ne l'ai pas encore eu. J'ai passé la moitié de la nuit au téléphone avec Achraf (Hakimi), je sais très bien tout ce qui s'est passé. C'est difficile. Je comprends comment il doit se sentir maintenant. J'ai connu ça (il avait raté un tir au but en huitièmes de finale de l'Euro 2021, un échec synonyme d'élimination de la France face à la Suisse). Bien sûr, il va ressentir de la déception, de la colère... Le peuple marocain qui attendait ça depuis des années et qui était si près d'avoir ce titre-là. Mais c'est la vie d'un footballeur, on va devoir l'aider. Avant même de penser au sportif, il faut penser à la personne. Il doit être dans un état pas possible. Ce sera très important pour nous d'avoir ce soutien-là », a confié Kylian Mbappé, le numéro 10 de l'équipe de France et du Real Madrid.