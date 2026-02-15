Kylian Mbappé : «Elle me criait dessus», Fayza Lamari raconte son clash avec la mère d'un autre joueur !

Amadou Diawara

Après la défaite de l'équipe de France en huitième de finale de l'Euro 2021 face à la Suisse, Fayza Lamari est parti au clash avec la mère d'un coéquipier de Kylian Mbappé. Interrogée sur cette prise de bec en tribunes, elle a raconté toute la scène.

Le 28 juin 2021, l'équipe de France a été éliminée par la Suisse en huitième de finale. de l'Euro. En effet, les Bleus se sont inclinés à l'issue de la séance des tirs au but (3-3, 5-4). Alors que Kylian Mbappé a manqué le dernier coup de pied de réparation, Véronique Rabiot s'en est prise à Wilfrid Mbappé en tribunes. Ce qui n'a pas du tout plu à Fayza Lamari.

«C'était la goutte d'eau» Lors d'un entretien accordé à L'Equipe en juillet dernier, Fayza Lamari est revenue sur son clash avec Véronique Rabiot. « Sur le coup, j'étais en colère. Ce qu'elle disait n'avait pas de sens, elle criait dans les oreilles de Wilfrid. C'était la goutte d'eau. Je suis allée la voir. J'ai haussé le ton, je ne pouvais pas la laisser parler ainsi devant Ethan, qui avait 14 ans à l'époque. Je lui ai demandé de nous laisser tranquilles. Mais elle me criait dessus, ce n'était pas très constructif », avait pesté la mère de Kylian Mbappé.