Kings World Cup : « C’est le plus grand vol de l’histoire de l’humanité », Adil Rami prend la parole suite à la défaite controversée de Foot2Rue

Florian Barré

Alors qu’il a été question il fut un temps de sa présence chez Foot2Rue, Adil Rami a finalement passé la semaine chez lui, loin du Mexique où Jérémy Ménez et Samir Nasri ont évolué en compagnie de joueurs français amateurs. L’ancien bleu, finaliste de l’Euro 2016 notamment, a cependant réagi à la débâcle de la veille vécue par l’équipe menée par AmineMaTue.

Après une semaine de compétition, l’équipe française menée par le streamer AmineMaTue est d’ores et déjà éliminée de la Kings World Cup, regroupant 32 équipes venant en majorité de l’Espagne et des États-Unis. Chez « Foot2Rue » on pouvait notamment retrouver d’anciens joueurs professionnels tels que Jérémy Ménez et Samir Nasri. Mais il y en a un autre qui aurait dû faire partie de l’aventure en la personne d’Adil Rami. Finalement, pour une question de timing, l’ancien défenseur de l’OM a été laissé sur la touche.

Kings World Cup : Un but complètement fou élimine les Français, AmineMaTue menace Gerard Piqué (vidéo) https://t.co/UsVjEHEhyM pic.twitter.com/rDkTVhl9wL — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

Un arbitrage de mauvaise qualité selon Rami

Ce dernier a malgré tout regardé le match des Français et a affiché son mécontentement sur son compte Snapchat : « C’est quoi cette dinguerie ? Même là on arrive à se faire voler. Franchement quand tu vois les mecs, quand tu vois comment ils se sont arrachés et quand tu vois l’équipe des Muchachos, ils étaient nuls… Et tu perds contre ça, à cause encore une fois d’un arbitre, mais mon dieu tu pètes les plombs. Là y a pas que l’arbitre, c’est pas possible. Là c’est l’organisation. » a confié l’ancien défenseur du LOSC et de l’OM.

