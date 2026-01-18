«Il pleurait» : La difficile séparation pour Zinedine Zidane !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Zinedine Zidane est né et a grandi à Marseille, c'est du côté de l’AS Cannes qu'il a lancé sa carrière de footballeur professionnel. Et voilà que pour réaliser son rêve, il a donc dû quitter très tôt sa famille, étant alors accueilli par une famille d’accueil à Cannes. Mais voilà que la séparation était très difficile à vivre pour Zizou à l’époque.

Pour devenir footballeur professionnel, Zinedine Zidane a dû poser ses valises du côté de Cannes. Mais par la même occasion, celui qui a par la suite été champion du monde avait dû quitter très tôt sa famille, qui est restée à Marseille. Une séparation à propos de laquelle Zidane avait notamment déjà confié : « Très vite, j'ai eu envie de faire du foot, mon métier. J'ai tout mis en oeuvre pour devenir professionnel. Mes parents m'ont encouragé mais quand j'ai quitté la maison à 13 ans et demi, ils ont exigé que je sois pensionnaire dans une famille. Tout le monde leur disait que j'avais des possibilités, et par la suite ils m'ont poussé ».

« Parait-il que tous les soirs, il pleurait » A la demande des parents de Zinedine Zidane, ce dernier a donc intégré une famille d’accueil à Cannes. C’est ainsi que Nicole Elineau a accueilli le natif de Marseille. Et comme elle avait pu le révéler en 2016 pour Envoyé Spécial, la distance entre Zidane et sa famille n’a pas été facile à gérer pour le jeune joueur : « Parait-il que tous les soirs, il pleurait. On l’a su qu’après ».