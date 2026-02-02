«Il n’y aura pas d’équipe d’Algérie pour moi» : Menacé, il annonce la fin !

Depuis quelques années maintenant, l’équipe d’Algérie peut compter sur quelques joueurs binationaux pour représenter leur sélection. Il arrive toutefois que les Fennecs essuient des refus. Un joueur du Paris FC a notamment refusé l’équipe algérienne. Et ce dernier en a profité pour révéler avoir été parfois menacé pour accepter de porter le maillot de l’Algérie.
Depuis quelques années maintenant, l’équipe d’Algérie essaye de convaincre certains joueurs binationaux de représenter leur sélection. Luca Zidane a notamment accepté de revêtir le maillot des Fennecs. Et récemment, d’autres noms ont été évoqués, comme ceux d’Ethan Mbappé ou encore Maxime Lopez. Le milieu de terrain du Paris FC a néanmoins mis les choses au clair à ce sujet, et en a profité pour révéler avoir été victime de menaces.
«J’arrive à un âge où il faut savoir être raisonnable»
« Non. Honnêtement, ça va me permettre de parler à vive voix, j’ai ce lien avec l’Algérie par rapport à ma mère, mes grands-parents y sont enterrés. Mais c’est vrai que depuis très jeune, j’ai pris position sur les sélections, j’ai toujours joué pour l’équipe de France. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à une de mes interviews, où je disais que si un jour on m’appelait, j’irais. Mais aujourd’hui, j’arrive à un âge où il faut savoir être raisonnable » a d’abord expliqué l’ancien joueur de l’OM au micro de Ligue 1+.
«Il y a eu beaucoup de messages, de menaces»
« Et je pense qu’il y a des joueurs qui sont plus à même que moi de représenter l’équipe d’Algérie, qui le méritent plus. Il n’y aura pas de sélection en équipe d’Algérie, c’est comme ça. C’est un choix, il y a eu beaucoup de messages, de menaces, plein de choses qui dépassent un peu le football. Des choses que je n’ai pas trop acceptées non plus. Il n’y aura pas d’équipe d’Algérie pour moi. J’ai énormément de respect pour eux, pour l’équipe nationale que je supporte parce que j’ai des amis qui jouent dedans et je leur souhaite le meilleur pour la Coupe du monde et tout ce qui va arriver » a ensuite ajouté Maxime Lopez. Le joueur de 28 ans ne représentera donc pas l’Algérie, même si l’idée de participer à une Coupe du monde aurait pu être tentante.