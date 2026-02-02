«Il n’y aura pas d’équipe d’Algérie pour moi» : Menacé, il annonce la fin !

Pierrick Levallet

Depuis quelques années maintenant, l’équipe d’Algérie peut compter sur quelques joueurs binationaux pour représenter leur sélection. Il arrive toutefois que les Fennecs essuient des refus. Un joueur du Paris FC a notamment refusé l’équipe algérienne. Et ce dernier en a profité pour révéler avoir été parfois menacé pour accepter de porter le maillot de l’Algérie.

Depuis quelques années maintenant, l’équipe d’Algérie essaye de convaincre certains joueurs binationaux de représenter leur sélection. Luca Zidane a notamment accepté de revêtir le maillot des Fennecs. Et récemment, d’autres noms ont été évoqués, comme ceux d’Ethan Mbappé ou encore Maxime Lopez. Le milieu de terrain du Paris FC a néanmoins mis les choses au clair à ce sujet, et en a profité pour révéler avoir été victime de menaces.

«J’arrive à un âge où il faut savoir être raisonnable» « Non. Honnêtement, ça va me permettre de parler à vive voix, j’ai ce lien avec l’Algérie par rapport à ma mère, mes grands-parents y sont enterrés. Mais c’est vrai que depuis très jeune, j’ai pris position sur les sélections, j’ai toujours joué pour l’équipe de France. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à une de mes interviews, où je disais que si un jour on m’appelait, j’irais. Mais aujourd’hui, j’arrive à un âge où il faut savoir être raisonnable » a d’abord expliqué l’ancien joueur de l’OM au micro de Ligue 1+.