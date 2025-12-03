Zidane - Relation confirmée à l’étranger : La magnifique déclaration d’amour !

Ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane a laissé une trace indélébile au sein du club merengue comme le souligne son ex-joueur Luka Modric qui s’enflamme littéralement pour celui qui est présenté comme le futur sélectionneur de l’équipe de France.
Alors qu’il a quitté le Real Madrid l’été dernier pour rejoindre l’AC Milan, Luka Modric est revenu sur ses meilleurs moments au sein du club merengue. L’occasion notamment de décrire sa relation spéciale avec Zinedine Zidane avec lequel il a notamment remporté trois Ligues des champions.
Modric s’enflamme pour Zidane
« Trois Ligues des champions d’affilée… son arrivée dans le vestiaire était incroyable. On le regardait comme des enfants. On lui parlait, on s’entraînait avec lui. En tant qu’adjoint d’Ancelotti, il était réservé, mais en tant qu’entraîneur principal, phénoménal », confie-t-il dans une interview accordée à la chaîne YouTube croate Neuspjeh prvaka, avant de poursuivre.
«Il dégageait une aura particulière»
« Il dégageait une aura particulière, il connaissait le football sur le bout des doigts. Il savait exactement ce dont l’équipe avait besoin, il avait perçu les qualités de chacun, il était exigeant, il faisait beaucoup tourner l’effectif, car il avait confiance en tous. Cela se voyait dans ses actes. Cette période passée avec lui fut exceptionnelle », ajoute Luke Modric.