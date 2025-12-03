Zidane - Relation confirmée à l’étranger : La magnifique déclaration d’amour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane a laissé une trace indélébile au sein du club merengue comme le souligne son ex-joueur Luka Modric qui s’enflamme littéralement pour celui qui est présenté comme le futur sélectionneur de l’équipe de France.

Alors qu’il a quitté le Real Madrid l’été dernier pour rejoindre l’AC Milan, Luka Modric est revenu sur ses meilleurs moments au sein du club merengue. L’occasion notamment de décrire sa relation spéciale avec Zinedine Zidane avec lequel il a notamment remporté trois Ligues des champions.

Modric s’enflamme pour Zidane « Trois Ligues des champions d’affilée… son arrivée dans le vestiaire était incroyable. On le regardait comme des enfants. On lui parlait, on s’entraînait avec lui. En tant qu’adjoint d’Ancelotti, il était réservé, mais en tant qu’entraîneur principal, phénoménal », confie-t-il dans une interview accordée à la chaîne YouTube croate Neuspjeh prvaka, avant de poursuivre.