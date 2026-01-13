Rupture avec Mbappé : Le message d’adieux…

A peine huit mois après sa nomination sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso a pris la porte, une décision qui intervient après la défaite face au FC Barcelone (2-3) en Supercoupe d’Espagne. Le technicien de 44 ans a fait ses adieux au club, dans un message publié sur ses réseaux sociaux.
Après un passage remarqué au Bayer Leverkusen, Xabi Alonso n’a pas obtenu la même réussite au Real Madrid. Ce lundi, le départ du technicien espagnol a été officialisé, décision prise « d’un commun accord » a écrit le club dans un communiqué. A la tête du Castilla jusqu’à présent, Alvaro Arbeloa lâche l’équipe réserve pour prendre la tête du club merengue.
« Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité »
Ce mardi, Xabi Alonso a fait ses adieux au Real Madrid dans un message publié sur Instagram. « Cette étape professionnelle touche à sa fin, et elle ne s'est pas déroulée comme nous l'aurions souhaité, a regretté l’ancien technicien de Leverkusen. Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité. Je remercie le club, les joueurs et surtout les supporters et le madridisme pour leur confiance et leur soutien. Je pars avec respect, gratitude et la fierté d'avoir fait de mon mieux. »
Le message de Mbappé
Plusieurs joueurs du Real Madrid ont réagi ces dernières heures au départ de Xabi Alonso, à l’instar de Kylian Mbappé. « Cela a été court, mais ce fut un plaisir de jouer pour vous et d'apprendre à vos côtés. Merci de m'avoir fait confiance dès le premier jour. Je me souviendrai de vous comme d'un manager qui avait des idées claires et qui connaissait beaucoup de choses sur le football. Bonne chance pour la suite », a confié l’ancien attaquant du PSG.