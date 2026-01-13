Rupture avec Mbappé : Le message d’adieux…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A peine huit mois après sa nomination sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso a pris la porte, une décision qui intervient après la défaite face au FC Barcelone (2-3) en Supercoupe d’Espagne. Le technicien de 44 ans a fait ses adieux au club, dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

Après un passage remarqué au Bayer Leverkusen, Xabi Alonso n’a pas obtenu la même réussite au Real Madrid. Ce lundi, le départ du technicien espagnol a été officialisé, décision prise « d’un commun accord » a écrit le club dans un communiqué. A la tête du Castilla jusqu’à présent, Alvaro Arbeloa lâche l’équipe réserve pour prendre la tête du club merengue.

« Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité » Ce mardi, Xabi Alonso a fait ses adieux au Real Madrid dans un message publié sur Instagram. « Cette étape professionnelle touche à sa fin, et elle ne s'est pas déroulée comme nous l'aurions souhaité, a regretté l’ancien technicien de Leverkusen. Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité. Je remercie le club, les joueurs et surtout les supporters et le madridisme pour leur confiance et leur soutien. Je pars avec respect, gratitude et la fierté d'avoir fait de mon mieux. »