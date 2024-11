Real Madrid : Il donne la solution miracle aux problèmes de Mbappé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En difficulté sportivement avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est en plus cité dans une enquête pour viol et agression sexuelle de la police suédoise. À 25 ans, le Madrilène vit probablement la période la plus compliquée de sa carrière. Son ancien sélectionneur chez les équipes de jeunes de l’équipe de France, Ludovic Batelli, estime qu’il a les capacités de se relever, à condition qu’il se recentre sur l'essentiel : le football.

Depuis plusieurs mois, c'est rarement en bien que l’on entend parler de Kylian Mbappé. Critiqué pour ses performances, aussi bien la saison dernière avec le PSG et l’équipe de France, que depuis le début de celle-ci avec le Real Madrid, le joueur âgé de 25 ans est en plus mêlé ces dernières semaines à une affaire extrasportive, lui qui ferait l’objet d’une quête pour viol et agression sexuelle de la police suédoise.

«Se recentrer sur l’essentiel : le foot, la performance»

Pour Ludovic Batelli, son ancien sélectionneur en équipe de France U19, Kylian Mbappé doit se recentrer sur l’essentiel pour réussir à sortir de cette période difficile. « Dans ce genre de période, il n’y a qu’un élément important en réalité, c’est se recentrer sur l’essentiel : le foot, la performance. Kylian traverse une période troublée, et le remède, il est là. Remettre les choses dans le bon ordre, se refixer les priorités », a-t-il confié à L'Équipe.

«Il a cette carapace, mais elle peut se fissurer»

« À bientôt 26 ans, est-ce qu’il est capable de replacer ses priorités ? Je le pense vraiment », a ajouté Ludovic Batelli. « Parce que c’est un amoureux du foot. Vous avez beau être quelqu’un de solide, quand, tant d’un point de vue sportif qu’extrasportif, vous êtes bombardé de problèmes, ça vous fragilise. Kylian, à l’époque où je l’ai connu, disposait d’une énorme confiance en lui. Mais ce n’est pas non plus un robot. Il a cette carapace, mais elle peut se fissurer. »