Real Madrid : Deschamps appelle un «magicien» pour sauver Mbappé !

Auteur d'un début de saison mitigé avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a su répondre en inscrivant un doublé en Liga face au Betis Séville dimanche dernier. Mais les difficultés des dernières semaines ne sont pas faciles à oublier et il faudra poursuivre sur cette voie. Présent avec l'Equipe de France pour disputer les premiers matches de Ligue des nations dans les prochains jours, l'attaquant français voudra également répondre présent, lui qui n'avait pas été étincelant lors du dernier Euro. Une solution pourrait avoir été trouvée.

Pas forcément convaincant depuis ses débuts au Real Madrid, club où il rêvait d'évoluer, Kylian Mbappé devra afficher un nouveau visage pour se rassurer. Le match face au Betis est satisfaisant même si dans le jeu, il est parfois dépassé. Au Real Madrid, l'attaquant français a eu la chance de connaître le célèbre préparateur physique Antonio Pintus pour le remettre sur pied. Un profil que Didier Deschamps a bien connu.

Deschamps lui fait vivre un rêve de gosse ! https://t.co/pkG0FSCFnp pic.twitter.com/Z5yVr3APLC — le10sport (@le10sport) September 4, 2024

Mbappé de retour ?

Souvent dépassé dans le jeu depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a en plus du mal à construire avec les autres grandes stars au Real Madrid. Le Français a même quitté le PSG un peu dans le doute et n'a pas franchement brillé lors de l'Euro 2024. Il fallait donc trouver une solution et celle-ci semble s'appeler Antonio Pintus. « Encore une fois cette année, Mbappé ne va pas faire de prépa. Maintenant, on en est tous à compter sur la magie Pintus. Deschamps a appelé Pintus parce qu’ils avaient bossé ensemble pendant des années. Maintenant c’est : ‘‘En avant magicien, répare-nous l’animal’’. Vous vous rendez compte du grotesque de la situation. Comme c’est la référence, c’est maintenant ou jamais, vas y Pintus, sauve-le. Parce que sinon la carrière est finie à 25 ans » lâche Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

Mbappé attendu par tout un peuple

Juste après la finale de l'Euro remportée par l'Espagne, Kylian Mbappé a débarqué au Real Madrid en se sachant très attendu par les supporters du club. Le capitaine des Bleus se doit de répondre présent et de réussir une grande saison, confirmant ainsi son statut depuis quelques années au PSG.