Real Madrid : Coup de théâtre pour le prochain entraîneur de Mbappé !

La question du départ de Carlo Ancelotti à la fin de la saison se pose. Fragilisé par la nouvelle défaite de son équipe sur la pelouse de Liverpool mercredi soir, le technicien italien est bien parti pour laisser sa place en 2025. Si le nom de Santiago Solari a été évoqué, celui de Xabi Alonso serait très apprécié en interne.

Le Real Madrid pourrait être à l’aube d’un changement majeur. Sous contrat avec le club espagnol jusqu’en juin prochain, Carlo Ancelotti ne devrait pas renouveler son contrat. La tendance est à un départ, même si le technicien italien souhaite s’accrocher à son poste selon les dires de Roberto Morales. Selon les informations du journaliste de la Cadena COPE, plusieurs noms circulent dans les couloirs de Valdebebas, notamment celui de Santiago Solari, éphémère coach du Real Madrid durant la saison 2018/2019.

Solari en pole position ?

« Ils me disent de l'intérieur que, depuis quelques semaines, ils disent à Santiago Solari que soyez prêt. Et c'est un message qui est parvenu aux Italiens, mais aussi à nous, les journalistes. Cela bouleverse Carlo. Cette semaine, en buvant un verre avec quelqu'un d'important, ils m'ont dit que Solari avait été prévenu . L'option est l'Argentin et il a été prévenu. Et si cela nous parvient en toute confiance autour d'un café, cela parviendra aussi directement à Ancelotti » a confié Roberto Morales.

Un autre nom est évoqué

Mais selon les informations de Relevo, un autre profil tient la corde, celui de Xabi Alonso. L’ancien international espagnol présente l’avantage de bien connaître la maison blanche et l’environnement, mais aussi de présenter un CV intéressant. L’actuel coach du Bayer Leverkusen serait bien parti pour changer d’air à la fin de la saison et le Real Madrid pourrait représenter une formidable opportunité. En interne, cette piste est relativement appréciée. Deux noms pour un poste, la bataille a débuté pour la succession de Carlo Ancelotti.