Polémique raciste : Kylian Mbappé n'en revient toujours pas...

Pierrick Levallet

Le match entre le Real Madrid et Benfica a été marqué par une polémique raciste ce mardi soir. Vinicius Jr se serait fait insulter par un joueur lisboète, et Kylian Mbappé a été un des témoins de la scène. Le capitaine de l’équipe de France a d’ailleurs toujours du mal à croire que ces agissements puissent encore exister.

Ce mardi soir, le Real Madrid a pu prendre sa revanche sur Benfica. Les Merengue se sont imposés lors du match aller des barrages de la Ligue des champions (0-1) après avoir été battus par le club lisboète pendant la première phase de la compétition. Seulement, la rencontre a été entachée par une nouvelle polémique raciste. Vinicius Jr se serait en effet fait insulter de singe par Gianluca Prestianni.

Vinicius Jr se fait insulter, Kylian Mbappé monte au créneau Cela n’a pas manqué de provoquer la colère du Brésilien, mais aussi celle de Kylian Mbappé. Témoin de la scène, le capitaine de l’équipe de France n’a pas manqué de s’en prendre directement à l’international argentin. « Tu es un p*tain de raciste » lui aurait-il ainsi lancé à plusieurs reprises dans des images captées par Movistar. Et visiblement, l’ancien du PSG a encore du mal à croire que de tels agissements puissent avoir encore lieu.