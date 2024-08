Mbappé - Real Madrid : Ancelotti l’attend déjà au tournant !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l’histoire d’amour va enfin pouvoir commencer après des années de faux départs. Toutefois, Mbappé va intégrer une équipe championne d’Espagne et d’Europe. Il faudra donc que le champion du monde s’adapte au Real Madrid et non l’inverse d’après l’entraîneur Carlo Ancelotti.

Kylian Mbappé s’en est allé vivre son rêve de gosse cet été en troquant la tunique du PSG pour la légendaire merengue du Real Madrid. Le feuilleton autour de son avenir qui a régulièrement animé les mercato de ces dernières années a connu son épilogue le 3 juin 2024 avec les annonces à la fois de la Casa Blanca et du joueur sur les réseaux sociaux. Après une année compliquée au Paris Saint-Germain tant sur le terrain qu’en dehors de par sa décision de ne pas prolonger son contrat, Mbappé va se lancer le challenge derrière lequel il courrait depuis sa plus tendre enfance, et inversement .

«Tout le monde au Real Madrid est très heureux qu'il soit là»

En effet, dès décembre 2012 et un stage de Kylian Mbappé au centre de formation du Real Madrid, le président Florentino Pérez avait tenté de l’attirer dans l’institution merengue, sans succès. Puis les échecs de 2017, de 2021 puis de 2022 n’ont pas atténué pour autant la volonté du patron du champion d’Europe qui a présenté Mbappé dans un Santiago Bernabeu plein à craquer le 16 juillet dernier devant plus de 80 000 personnes. A l’approche des débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid, Carlo Ancelotti n’a pas dissimulé la joie ambiante au sein du club merengue pour le site de l’UEFA. « Nous sommes très heureux qu'il soit là car il possède de grandes qualités et, j'en suis sûr, étant donné sa personnalité, il s'adaptera rapidement. Tout le monde au Real Madrid est très heureux qu'il soit là : les supporters, le club, les joueurs, les coéquipiers, l'entraîneur. Nous sommes tous très heureux qu'il soit là. Nous sommes sûrs qu'il fera très bien ».

«Il devra s'adapter à cette équipe, comme tout le monde a dû le faire»

Cependant, Kylian Mbappé ne bénéficiera pas pour autant d’un traitement de faveur de la part de l’entraîneur du Real Madrid qui lui a déjà annoncé la couleur concernant son adaptation. « Tout d'abord, il va apporter sa qualité ainsi que son calme, son attitude et son dévouement. Il devra s'adapter à cette équipe, comme tout le monde a dû le faire ».