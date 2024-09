Mbappé : Neymar prédit «l’enfer» à ses potes du Real Madrid !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons du côté du PSG, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve. Libre cet été, l’international français s’est engagé avec le Real Madrid. Le joueur de 25 ans a ainsi intégré le vestiaire de Carlo Ancelotti et pour le moment, malgré des débuts poussifs, ça se passe bien. Cela sera-t-il encore le cas d’ici peu ? Neymar n’a pas manqué de faire son grain de sel suite à l’arrivée de Mbappé chez les Merengue.

En 2017, Neymar et Kylian Mbappé sont arrivés en même temps au PSG. Rapidement, les deux stars sont devenues proches sur et en dehors des terrains. Mais voilà qu’au fil des saisons, cette relation s’est dégradée jusqu’à ce que les tensions deviennent palpables entre Neymar et Mbappé. C’était ainsi la guerre entre le le Brésilien et le Français, et voilà que le désormais joueur d’Al-Hilal a tenu à prévenir ses coéquipiers brésiliens du Real Madrid en ce qui concerne leur nouveau coéquipier.

« Neymar a dit que c’était catastrophique de jouer avec lui »

Eden Militao, Rodrygo, Vinicius Jr, Endrick… On retrouve différents Brésiliens dans le vestiaire du Real Madrid. Des joueurs qui auraient été alertés par Neymar à propos de Kylian Mbappé. « Ce qui se dit c’est, il y a énormément de Brésiliens au Real Madrid. Et les Brésiliens, ils sont avec potes avec qui ? Ils sont potes avec Neymar. Neymar-Mbappé, ça a toujours été la guerre. Donc Neymar, il a fait un papier concernant Mbappé aux autres Brésiliens et a dit que c’était catastrophique de jouer avec lui et que c’était un enfer. Donc de quoi on a peur ? Que les Brésiliens se liguent contre Mbappé, s'il fait des mauvais matchs. Il y a Rodrygo, il y a Vinicius… », a révélé Cyril Hanouna sur Europe 1.

Mbappé responsable du départ de Neymar ?

Entre Neymar et Kylian Mbappé, c’était donc devenu très tendu au PSG. Le Français serait même derrière le départ du Brésilien à l’été 2023. C’est ce qu’a expliqué Jérôme Rothen : « Je ne dis pas que c’est Mbappé qui a fait le recrutement, mais il y a eu une ligne directrice. Quand tu te sépares en très peu de temps de Verratti, de Neymar, de tous les joueurs qui dans le vestiaire ne parlaient pas français mais une autre langue, c’est qu’il a donné une stratégie au club. Mais le problème c’est que le club l’a suivi ».