Mbappé : Le nouveau plan du Real Madrid est dévoilé !

Pierrick Levallet

Cet été, le Real Madrid s’est montré plutôt discret sur le mercato. Et pourtant, les Merengue ont certainement réalisé le plus joli coup de l’été en s’attachant les services de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France ne souhaitait pas prolonger au PSG et a donc débarqué libre au sein de la Casa Blanca. Mbappé a d’ailleurs été recruté dans un but bien précis.

Le Real Madrid mise sur l'expérience de Mbappé

Comme le rapporte MARCA, le Real Madrid a établi un nouveau plan de recrutement récemment. Le club madrilène voudrait désormais associer les plus grandes stars mondiales avec des joueurs prometteurs afin d’obtenir un groupe expérimenté mais également préparé pour l’avenir. Les dirigeants merengue miseraient ainsi sur Kylian Mbappé pour qu’il partage son expérience avec les autres cracks de l’équipe, notamment Endrick.

Endrick va en profiter ?

Le jeune attaquant de 18 ans est promis à un avenir brillant. Le Real Madrid estime que l’ancien de Palmeiras est doté d’un énorme potentiel. Les conseils avisés de Kylian Mbappé, considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde dans la capitale espagnole, devraient ainsi permettre à Endrick de progresser rapidement. À suivre...