Mbappé : C'est la guerre en interne après son transfert ? Un joueur du Real Madrid répond

A 25 ans, Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. Arrivé au terme de son contrat au PSG, le Français s'est engagé librement chez les Merengue. Une arme offensive supplémentaire pour Carlo Ancelotti, qui comptait déjà plusieurs attaquants. Les places seront donc chères pour la saison à venir, mais ce n'est pas pour autant que les tensions éclateraient dans le vestiaire du Real Madrid.

Pour la saison à venir, Carlo Ancelotti va devoir gérer un gros casse-tête au Real Madrid. Ayant désormais Kylian Mbappé et Endrick en plus, il va falloir trouver la solution pour faire jouer toutes les stars offensives puisque Vinicius Junior, Rodrygo ou encore Jude Belingham ne lâcheront pas facilement leur place. En attaque, la concurrence sera rude et Brahim Diaz sera concerné par cela. Toutefois, malgré l'arrivée de Mbappé, aucune tension n'est à signer au Real Madrid.

« Il n'y a pas de rivalité en interne »

Rapporté par Real-France, Brahim Diaz s'est confié sur la concurrence en attaque au Real Madrid après l'arrivée de Kylian Mbappé. L'attaquant merengue a alors expliqué : « C’est le meilleur club du monde et il est important que nous soyons tous prêts et que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Nous sommes une équipe. Il n'y a pas de rivalité en interne, mais il faut donner le meilleur pour les coéquipiers et pour le meilleur club du monde. L'année dernière a été une saison brutale et je veux faire mieux ».

« Mbappé nous apportera beaucoup »

Brahim Diaz a également ajouté sur l'arrivée de Kylian Mbappé : « Mbappé est l'un des meilleurs au monde, sans aucun doute, et il nous apportera beaucoup. Je suis très enthousiaste à son sujet, tout comme le reste du vestiaire. Ancelotti est content de moi, et moi aussi. C'est de cela qu'il s'agit, donner le meilleur pour le club ».