Mbappé : «Ça m’a coûté ma vie», l’anecdote glaçante sur le Real Madrid !

Arrivé cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé connaît des débuts compliqués au sein du club espagnol. Ballon d’Or en 2001, Michael Owen avait lui aussi eu du mal à s’adapter à la pression des Merengue. L’ancien phénomène anglais est d’ailleurs revenu plus en détail sur son passage mitigé au sein de la Casa Blanca.

Cela prend du temps. Après avoir finalement atterri du côté du Real Madrid, son club de cœur, Kylian Mbappé ne réalise pas les débuts tant attendus du côté du club espagnol. Embourbée dans plusieurs affaires extra-sportives, l’ancienne vedette du PSG ne parvient pas encore à retrouver son meilleur niveau au sein du club madrilène. Comment expliquer une telle baisse de performance pour le numéro 9, qui a vécu un match cauchemardesque mercredi soir sur la pelouse de Liverpool ?

« La pression est si forte que vous ne pouvez même pas respirer »

Au sein du Real Madrid, Kylian Mbappé n’est pas la première star à connaître des débuts compliqués. Lauréat du Ballon d’Or en 2001 avec Liverpool, Michael Owen rejoindra le club espagnol en 2004, et ne restera qu’un an dans la capitale. Un passage mitigé, que l’ancien buteur anglais explique notamment par le côté double tranchant présent à Madrid. « Madrid est le Saint Graal pour un footballeur, mais la pression est si forte que vous ne pouvez même pas respirer », a déclaré ce dernier à The Athletic.

« Quand vous y arrivez, vous réalisez que c’est un endroit où vous pouvez perdre votre essence »

« Dès que j’ai pris la décision d’aller à Madrid, j’ai perdu le contrôle de ma carrière. C’était la fin de la perception que les autres avaient de moi en tant que joueur. C’est vrai que c’était le Graal pour un footballeur, mais c’était aussi un endroit où la pression est si forte que tu ne peux même pas respirer. Ce n’était pas ce à quoi je m’attendais. Madrid est un club avec une histoire, du glamour et tout ce dont un footballeur rêve, mais quand vous y arrivez, vous réalisez que c’est un endroit où vous pouvez perdre votre essence. Dans mon cas, cela m’a coûté ma vie professionnelle », conclut Michael Owen.