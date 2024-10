Le Real Madrid a choisi sa vedette, et ce n'est pas Mbappé !

Amadou Diawara

Malgré la signature de Kylian Mbappé, Vinicius Jr reste la star numéro un du Real Madrid. En effet, le club merengue a conforté son numéro 7 dans son rôle de leader dans le vestiaire et sur le terrain. D'ailleurs, Vinicius Jr est toujours le premier tireur de penalty au Real Madrid.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de faire ses valises. En effet, le capitaine de l'équipe de France s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Mbappé a signé au Real Madrid

Arrivé comme une star au Real Madrid, Kylian Mbappé n'est pas pour autant la tête de gondole du club. Selon les informations de Relevo, Vinicius Jr conserve son statut malgré la signature de la star de 25 ans.

Vinicius Jr reste la tête de gondole du Real Madrid

D'après les indiscrétions de Relevo, Vinicius Jr est la grande star du Real Madrid. Malgré l'arrivée de Kylian Mbappé et l'émergence de Jude Bellingham, l'attaquant brésilien conserve son rôle dans le vestiaire merengue. En plus d'être le premier tireur de penalty du Real Madrid, Vinicius Jr reste un leader sur le terrain. Grâce à son Ballon d'Or, qu'il devrait remporter cette année, le numéro 7 de la Maison-Blanche devrait réaffirmer son statut de meilleur joueur du monde, du moins depuis un an.