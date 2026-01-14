Le job infernal avec Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quelques mois seulement après son arrivée, Xabi Alonso n’est déjà plus l’entraîneur du Real Madrid. En effet, l’Espagnol a été démis de ses fonctions. Un départ suite auquel certains se sont tournés vers Kylian Mbappé, estimant qu’il en était à l’origine. Ça commence d’ailleurs à en faire des entraîneurs pour le Français au cours de sa carrière. Et si diriger Mbappé était tout simplement impossible ?

Xabi Alonso n’aura donc pas fait long feu au Real Madrid. Sur la sellette depuis un moment, l’entraîneur espagnol a été démis de ses fonctions suite à la défaite en Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone. Kylian Mbappé serait-il d’ailleurs la cause de ce départ ? Ils sont aujourd’hui nombreux à le penser, de quoi faire dire à certains que l'ancien du PSG pourrait toutefois simplement être impossible à entraîner.

« C'est vrai qu’on peut se dire qu'entraîner Mbappé ne doit pas être simple » Au micro de RMC, Vincent Moscato sur cette mission compliquée d’entraîner Kylian Mbappé. C’est alors qu’il a confié : « Je pense que c’est difficile d’entraîner Mbappé à cause de son statut. C’est quand même compliqué d’entraîner ce genre de mecs. Qu’il soit responsable qu’Alonso doit dégager, je ne crois pas, mais maintenant c'est vrai qu’on peut se dire qu'entraîner Mbappé ne doit pas être simple ».