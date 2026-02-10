Kylian Mbappé voulait tout arrêter, «il a fallu que son père le menace» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui star du football mondial, Kylian Mbappé rêvait depuis tout petit d’atteindre ce statut. Le Français s’est alors donné les moyens d’y arriver et il a réussi. Mais voilà que pour lui, plus jeune, il n’y avait que le football qui semblait compter. L’école passait ainsi au second plan pour Mbappé, qui avait même voulu arrêter d’y aller. C’était sans compter sur ses parents qui ont parfois hausser le ton.

Il y a quelques années de cela, Kylian Mbappé et l’école, ça faisait visiblement deux. Plus jeune, le désormais attaquant du Real Madrid ne pensait qu’au football et rêvait ainsi uniquement de devenir professionnel. Déterminé à réussir, Mbappé est arrivé là où il voulait, mais cela s’est ressenti sur sa scolarité. « En primaire, il avait 20 partout, puis les notes se sont mises à être irrégulières à mesure que grandissait son obsession du foot », révélait Fayza Lamari, mère de Mbappé.

Kylian Mbappé au cœur d’une polémique : L’insulte en plein match qui va faire parler https://t.co/MG53v1CVO1 — le10sport (@le10sport) February 9, 2026

« En sixième, il a décrété vouloir arrêter l’école pour être footballeur » L’école n’était donc clairement pas la priorité de Kylian Mbappé. A tel point que très vite, il avait voulu tout arrêter. En effet, en 2021, pour Paris Match, Fayza Lamari racontait : « Tout petit déjà, tu ne pouvais l’obliger à faire quoi que ce soit qu’il n’ait pas décidé. Il travaillait donc par intermittence et uniquement les matières utiles : « le français parce que j’en aurai besoin pour m’exprimer au foot, l’anglais parce que je vais jouer en Angleterre et l’espagnol parce que je jouera aussi en Espagne ». En sixième, il a décrété vouloir arrêter l’école pour être footballeur ».