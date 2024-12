Kylian Mbappé : Son calvaire au Real Madrid, c’est de la faute de Neymar ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé d’enfin faire ses valises, jugeant que le bon moment était venu pour lui pour rejoindre le Real Madrid. Le Français a alors rejoint la Casa Blanca en cet été 2024, mais voilà que les premiers mois ont été très difficiles pour le néo-Madrilène. Mbappé a certainement traversé la période la plus difficile de sa carrière. Et si tout cela était notamment de la faute de Neymar ?

Cela faisait maintenant plusieurs années que le Real Madrid tournait autour de Kylian Mbappé et tentait de lui mettre la main dessus. Florentino Pérez a enfin réussi son coup en s’offrant les services du capitaine de l’équipe de France. A 26 ans, Mbappé a donc quitté le PSG pour la Casa Blanca, où ça s’est mal passé pour ses premiers mois. Que ce soit sur ou en dehors des terrains, le Français a rencontré de terribles difficultés.

« Neymar a fait un papier concernant Mbappé aux autres Brésiliens »

Neymar pourrait-il être à l’origine du calvaire de Kylian Mbappé au Real Madrid ? Les deux étaient coéquipiers au PSG et comme l’avait expliqué Cyril Hanouna sur TPMP, c’était très tendu au sein du club de la capitale : « Faut savoir que c’était la guerre entre Neymar et Mbappé à l’époque au PSG. Et faut savoir que le PSG, si vous parlez avec les dirigeants du PSG, de ce qu’on m’a dit, des gens qui parlent avec eux, ils adoraient Neymar, ils disent que c’est un type qui est très sympathique, un type qu’ils aimaient beaucoup ».

La relation entre Neymar et Kylian Mbappé n’était donc clairement pas la meilleure. De quoi pousser le Brésilien à liguer ses compatriotes du Real Madrid contre l’ex-joueur du PSG ? C’est ce qu’avait révélé Cyril Hanouna sur Europe 1 : « Ce qui se dit c’est, il y a énormément de Brésiliens au Real Madrid. Et les Brésiliens, ils sont avec potes avec qui ? Ils sont potes avec Neymar. Neymar-Mbappé, ça a toujours été la guerre. Donc Neymar, il a fait un papier concernant Mbappé aux autres Brésiliens et a dit que c’était catastrophique de jouer avec lui et que c’était un enfer. Donc de quoi on a peur ? Que les Brésiliens se liguent contre Mbappé, s'il fait des mauvais matchs. Il y a Rodrygo, il y a Vinicius ».

Mbappé et le clan des Brésiliens

Au milieu de nombreux Brésiliens au Real Madrid, Kylian Mbappé ne s’est peut-être pas fait un cadeau. A ce propos, Franck Henouda, agent FIFA, avait fait savoir pour Carré : « Ce n’est pas casse gueule pour Mbappé de jouer avec Vinicius, Rodrygo et Endrick ? C’est difficile à dire, mais ça fait partie des questions qu’on peut se poser. Je ne sais pas s’ils vont le faire ou pas le faire, mais c’est vrai que les Brésiliens aiment bien jouer entre eux. Ils ont une façon de jouer au football qui n’est pas la même que Mbappé. On va voir ce qui va se passer. J’espère que non pour le Real Madrid ».