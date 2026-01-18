Kylian Mbappé, sa nouvelle relation a fuité ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après neuf ans passés à Liverpool, Jürgen Klopp décidait de faire un break au printemps 2024. L'occasion pour le coach allemand d'occuper la fonction de directeur mondial du football chez Red Bull. Néanmoins, le Real Madrid aimerait faire de lui son entraîneur pour la saison prochaine. Un mariage avec Kylian Mbappé et l'équipe madrilène qui pourrait s'annoncer explosif... dans le mauvais sens du terme. Explications.

Christophe Galtier : une saison. Luis Enrique : une saison. Carlo Ancelotti : même résultat. Et Xabi Alonso, seulement la moitié d'une saison. Voici le bilan des relations professionnelles de Kylian Mbappé depuis l'été 2022 au PSG ainsi qu'au Real Madrid. Lundi soir, Alvaro Arbeloa qui s'occupait jusque-là de la Castilla, réserve de la Casa Blanca, héritait de la bande de Mbappé.

«Est-ce que le Real Madrid veut Jürgen Klopp ? A 100%» Mais pour combien de temps ? Il est spécifié dans la presse que le projet du président Florentino Pérez et de son comité de direction se nommerait Jürgen Klopp pour l'été 2026. Journaliste espagnol intervenant occasionnellement sur les ondes de la BBC avec des chroniques écrites sur le site anglais, Guillem Balague a confirmé la tendance pour une nouvelle collaboration de Kylian Mbappé avec un coach au Real Madrid. « Est-ce que le Real Madrid veut Jürgen Klopp ? A 100%. Ils ont déjà essayé par le passé et Florentino Pérez a déjà reçu un non. Mais il ne croit pas aux non, si c'est ce qu'il veut. Et normalement, il finit par mettre la main sur son homme ».