Kylian Mbappé - Real Madrid : Le clash qui vire à l'humiliation...

Kylian Mbappé signait un retour en France non triomphal en octobre 2024, quelques mois seulement après son départ du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Avec les Merengue, Mbappé s'inclinait sur la pelouse du LOSC (0-1) au terme d'un match où une altercation assez surprenante a eu lieu entre Antonio Rüdiger et Bafodé Diakité. L'ex-lillois raconte.

Le 2 octobre 2024, en marge de la saison régulière de Ligue des champions, le Real Madrid se déplaçait à la Decathlon Arena du LOSC. Une soirée mémorable pour les locaux, mais surtout pas pour la bande de Kylian Mbappé. Les champions d'Europe en titre de l'époque s'inclinaient face aux surprenants lillois de Bruno Genesio sur le score d'un but à zéro, grâce à une réalisation sur penalty de Jonathan David.

«Il y a eu quelques mots qui se sont échangés à ce moment-là» A l'approche du terme, les esprits s'échauffaient sur la pelouse entre les différents acteurs de la rencontre et plus particulièrement entre Antonio Rüdiger et Bafode Diakité. Le défenseur allemand du Real Madrid avait fait un tête contre tête avec le désormais ex-joueur du LOSC, parti à Bournemouth. En interview avec Canal+, Diakité est revenu sur cette altercation qu'il a géré avec du recul. « Il y a beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi j'ai fait ça, mais il y a eu quelques mots qui se sont échangés à ce moment-là (de sa part) ».