Kylian Mbappé : Le grand changement après la rupture !

Pierrick Levallet

Barré par la concurrence de Kylian Mbappé au Real Madrid, Endrick a fait un choix audacieux en rejoignant l’OL en prêt. L’international auriverde commence déjà à s’adapter à la Ligue 1. Et Paulo Fonseca a tenu à louer la manière dont le buteur de 19 ans a géré ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs.

Cet hiver, Endrick a quitté Kylian Mbappé. L’international auriverde était barré par la concurrence du capitaine de l’équipe de France au Real Madrid et souffrait donc de son manque de temps de jeu. Le buteur de 19 ans a alors rejoint l’OL en prêt pour se relancer à six mois de la Coupe du monde 2026. Ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs ont été convaincants. Paulo Fonseca a d’ailleurs tenu à saluer l’adaptation du Brésilien à la Ligue 1.

«Le championnat français est très différent» « Nous parlons d’Endrick, il n’a que 19 ans, c’est un jeune joueur. Le championnat français est très différent de l’Espagne : l’intensité, le temps de jeu, les caractéristiques des adversaires... Son adaptation a été très positive. Les premières semaines, je ne lui ai pas donné trop d’informations pour qu’il comprenne le championnat, les adversaires et les intentions de l’équipe » a d’abord expliqué l’entraîneur de l’OL en conférence de presse.