Du jamais vu avec Zidane : C'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce mardi soir, l'AS Monaco se déplace sur la pelouse du Real Madrid 22 ans après son mythique exploit en quart de finale de la Ligue des champions. L'occasion pour Jaroslav Plasil de se remémorer ce déplacement à Bernabeu où il avait été choqué avant même d'affronter les coéquipiers de Zinedine Zidane.

C'est probablement l'un des plus grands exploits de l'histoire du football français. En 2004, l'AS Monaco va effectivement éliminer le Real Madrid des Galactiques emmené notamment par trois Ballons d'Or, à savoir Luis Figo, Ronaldo et évidemment Zinedine Zidane, bien épaulés par Raul, David Beckham et Guti. A l'aller, les Monégasques vont s'incliner 4 buts à 2, et Jaroslav Plasil reconnaît qu'ils avaient débarqué dans un autre monde, notamment en découvrant le stade Santiago Bernabeu.

Plasil choqué par le Real de Zizou « Je n’avais jamais rien vu d’aussi grand. Ces tribunes à trois étages, c’était interminable », se rappelle-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE. « Elles sont tellement verticales qu’on dirait des immeubles », renchérit Edouard Cissé, lui aussi très impressionné par l'enceinte madrilène.