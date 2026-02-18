«Ce n’est pas possible» : La «demande» de Kylian Mbappé face à la presse !

Le match entre le Real Madrid et Benfica ce mardi a été entaché par une polémique raciste. Vinicius Jr se serait fait insulter en pleine rencontre, et Kylian Mbappé aurait assisté à toute la scène. Le capitaine de l’équipe de France a alors exprimé clairement ses demandes face à la presse après la partie.
Malgré sa victoire contre Benfica ce mardi en Ligue des champions (0-1), le Real Madrid n’a pas vécu une soirée spécialement festive. Il faut dire que le succès des Merengue a été entaché par une polémique raciste autour de Vinicius Jr. L’international auriverde se serait fait insulter de singe par un certain Gianluca Prestianni.
«Il ne veut pas le voir au Bernabéu»
Kylian Mbappé aurait assisté à la scène depuis le terrain. Et de ce fait, le capitaine de l’équipe de France a exprimé ses exigences quant aux sanctions à l’encontre de l’Argentin face à la presse. « Kylian Mbappé est venu en zone mixte. Il s’est arrêté un peu plus longuement parce qu’il était plus près de la situation. Il maintient que le joueur argentin, dont il a refusé de citer le nom mais qui s’appelle Gianluca Prestianni, avait insulté à cinq reprises Vinicius de singe. Il demande clairement à ce que ce joueur ne joue plus la Ligue des champions. En tout cas, il ne veut pas le voir au Bernabéu la semaine prochaine. Il a tout expliqué à José Mourinho, qu’il comprend qu’il ne puisse pas prendre parti comme ça parce qu’il n’était pas près de l’action » a d’abord expliqué Damien Degorre pour L’Equipe du Soir.
«Il est convaincu que José Mourinho prendra les mesures adéquates»
« Mais il lui a parlé et il est convaincu que José Mourinho prendra les mesures adéquates. Arbeloa avait une colère assez froide, mais il n’a pas fait du Mourinho. Il n’était pas dans la démonstration. Il y a quand même quelques éléments de langage distribués par le Real Madrid, à savoir que ce genre d’attitude - si elle est avérée - n’a pas sa place sur un terrain de foot, que tout le monde soutient Vinicius qui est souvent victime de ce genre d’insultes et que ce n’est pas possible d’assister à de telles scènes » a ensuite ajouté le journaliste sur La Chaîne L’Equipe. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé sera entendu par l’UEFA.