Zidane à la place de Deschamps : Le clan Mbappé prévient, «ça va être très dur de…»

C’est un secret de Polichinelle, Zinedine Zidane sera le successeur de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France après la Coupe du monde. Une décision commentée au sein de l’entourage de Kylian Mbappé capitaine des Bleus.

Il n'y a quasiment plus de place aux doutes. Alors que Didier Deschamps a déjà annoncé il y a plus d'un an qu'il quitterait son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la prochaine Coupe du monde, l'immense favori pour le remplacer se nomme Zinedine Zidane. L'ancien numéro 10 des Bleus, libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, est l'unique candidat à ce poste. Interrogé à ce sujet, Wlifrid Mbappé, le père du capitaine des Bleus, valide évidemment cette idée, mais affirme toutefois que passer derrière Didier Deschamps ne sera pas facile compte tenu de l'empreinte que va laisser ce dernier sur l'équipe de France..

Kylian Mbappé - Zinedine Zidane : La relation est confirmée, «il y a une petite histoire commune»⁰ https://t.co/XHY4f8T2aK — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

Wilfrid Mbappé évoque le cas Zidane « Je ne sais pas si c’est le profil idéal mais ce serait très bien. Ça va être très dur de passer derrière Deschamps. On va lui trouver plein de problèmes aujourd’hui, mais quand il va partir, on va lui trouver plein de qualités. Il ne faut pas oublier ce qu’il a fait et le palmarès qu’il va laisser. Et si c’est Zidane, on sera tous contents », confie-t-il sur le plateau de C à Vous sur France 5.