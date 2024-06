Mercato : Transfert à 10M€ pour cette star de Deschamps ?

La rédaction

Si les Bleus de Didier Deschamps sont bien arrivés à Clairefontaine pour débuter leur préparation à l’Euro 2024, l’avenir de certains éléments de l’équipe de France fait beaucoup parler. Il y’a bien évidemment le cas Kylian Mbappé, qui monopolise le devant de la scène. Mais une révélation faite sur le contrat liant Antoine Griezmann à l’Atletico de Madrid étonne. L’avant-centre pourrait quitter la capitale espagnole contre un montant presque ridicule.

À 17 jours de leur premier match contre l’Autriche, les Bleus poursuivent leur préparation à l’Euro en Allemagne. Avant de débuter la compétition, les joueurs de Didier Deschamps affronteront le Luxembourg le 5 juin, puis le Canada le 9. Si tous les regards peuvent désormais se braquer sur le tournoi que joueront les Champions du Monde 2018, certains joueurs attirent plus l’œil que d’autres. Ce vendredi, c’est d'Antoine Griezmann dont il est question, et notamment du contrat qui le relie à l’Atletico de Madrid.

Mbappé : «Je ne suis pas magicien», Deschamps annonce la couleur ! https://t.co/kQcUks7yRG pic.twitter.com/ESuCpAMFFe — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

Pour Griezmann, ce serait seulement 10M€

Alors que ce jeudi l’Équipe annonçait qu’une clause dans le contrat d’Antoine Griezmann permettait à une autre écurie de l’enrôler pour 15M€, le média espagnol Relevo assure de son côté que c’est seulement 10M€ qui seront nécessaires pour arracher l’avant-centre à l’Atletico de Madrid. Une somme assez faible, qui peut surprendre, mais qui arrangerait le Français.

Ne pas revivre la même situation qu’au Barça

L’intérêt de cette clause pour Antoine Griezmann est de pouvoir faciliter un départ en cas d’envie. Le joueur de 33 ans s’était retrouvé bloqué au FC Barcelone, qui l’avait recruté 120M€. Le finaliste de l’Euro 2016 souhaitait quitter le club blaugrana, mais les Catalans étaient trop gourmands financièrement. L’ancien joueur de la Real Sociedad avait dû enchaîner deux prêts avant d’être définitivement racheté par l’Atletico.



Nicolas Jolivet