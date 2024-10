Mbappé - Équipe de France : Coup de théâtre pour son retour ?

Thomas Bourseau

Absent pour une raison physique ainsi que mentale, Kylian Mbappé a donc indirectement cédé son brassard de capitaine à Aurélien Tchouaméni ainsi que son numéro 10 à Christopher Nkunku en équipe de France. Le milieu offensif de Chelsea n’est pas dupe, il ne conservera pas éternellement cette tunique. Explications.

Kylian Mbappé (25 ans) est un élément incontournable de l’équipe de France dont il a hérité du brassard de capitaine en mars 2023. Pour la première fois depuis l’acquisition de son nouveau statut, Mbappé est aux abonnés absents durant un rassemblement des Bleus. La faute à un pépin physique à la cuisse qui l’empêche d’être à 100% comme L’Équipe l’a révélé dans ses colonnes de samedi.

Mbappé : La punchline de Deschamps en direct ! https://t.co/mKyEFhBzPM pic.twitter.com/i8wlTvVU1y — le10sport (@le10sport) October 13, 2024

Christopher Nkunku succède (un temps) à Kylian Mbappé ?

Résultat, Didier Deschamps a trouvé un capitaine suppléant en la personne d’Aurélien Tchouaméni pour ce rassemblement. Le milieu de terrain du Real Madrid disposait du brassard de capitaine à Budapest jeudi dernier pour le match de Ligue des nations opposant Israël à l’équipe de France (4-1). Pour ce qui est du numéro 10 des Bleus, Christopher Nkunku a pu porter la tunique de Karim Benzema ou encore de Zinedine Zidane et Michel Platini.

«On sait très bien que le numéro appartient à Kylian»

Invité à s’exprimer au micro de TF1 pour Téléfoot sur ce numéro 10 sur ses épaules, Christopher Nkunku a bien souligné que ce n’était qu’une situation éphémère et que tout rentrera dans l’ordre au prochain rassemblement avec le retour de Kylian Mbappé. « On connait tous les grands joueurs qui ont porté ce numéro. Mais après on sait très bien que le numéro appartient à Kylian et qu'il n'est pas là sur ce rassemblement. Donc c'est de la joie, mais ce n'est pas mon numéro ».