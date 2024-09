France - Belgique : Dembélé avait préparé son coup de génie, il va avoir le seum !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très en vue lors du match face à la Belgique, où il a réussi à inscrire son premier but en Equipe de France depuis près d'un an, Ousmane Dembélé a fait du mal à la défense belge grâce à ses qualités ballon au pied. L'ailier s'est même permis de mettre un petit pont à Jérémy Doku, témoignant un peu plus de sa confiance à l'heure actuelle. D'ailleurs, il avait prévenu Michael Olise qu'il allait réaliser un tel geste face à son adversaire. De quoi faire craquer le Belge Jérémy Doku.

Depuis quelques années, les relations entre la France et la Belgique sont assez tendues. En termes de statistiques, les Bleus dominent assez largement, puisque les Belges n'ont pas réussi à les battre en match officiel depuis 43 ans. De quoi provoquer le seum des Diables Rouges à chaque victoire tricolore, notamment depuis la demi-finale de la Coupe du Monde 2018. La rivalité est telle qu'Ousmane Dembélé ne se refuse aucune fantaisie...

Dembélé a mis un petit pont à Doku

Considéré comme l'un des grands visages de la nouvelle génération belge, Jérémy Doku était placé du même côté qu'Ousmane Dembélé pendant le match. L'ancien du Barça a tenu à lui donner un petite leçon, en lui mettant un petit pont. « C’est difficile de tenir ce joueur en un contre un, il est très fort. Il est puissant aussi, il va vite. Il fallait le prendre à deux et je pense qu’on l’a très bien fait avec Jules (Koundé) » a-t-il confié au micro de TF1.

Dembélé avait prévu son coup

Toujours à l'aise avec le ballon dans les pieds, Ousmane Dembélé a révélé qu'il avait prévu son coup. « On ne s’est pas parlé après mais on se parlait un peu sur le terrain. On s’est un peu chambré mais c’était pas méchant. Avec Jules on se disait qu’il allait rentrer sur les situations. J’ai dit aussi à Michael (Olise) que j’allais lui mettre un petit pont. »