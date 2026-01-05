Draguée en France, cette célébrité a largué Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

Lors de la première partie de saison, Endrick n'a disputé que trois matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Barré par la concurrence de Kylian Mbappé, le crack brésilien a décidé de claquer la porte du Bernabeu. Pour emmagasiner davantage de temps de jeu, Endrick a rejoint l'OL sous la forme d'un prêt lors de ce mercato hivernal.

Dans l'ombre de Mbappé au Real, Endrick a fui à l'OL Lors de sa présentation officielle, Endrick a évoqué son arrivée à l'OL. En effet, la pépite de 19 ans a lâché toutes ses vérités sur les coulisses de son transfert à Lyon.