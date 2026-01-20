Départ de Kylian Mbappé, LFI veut tout annuler !

L’été prochain, Kylian Mbappé et toute l’équipe de France vont prendre le départ vers les États-Unis où se déroulera la Coupe du monde 2026. Cependant, en raison des événements géopolitiques actuels, Éric Coquerel, député de la France Insoumise (LFI), souhaite ouvertement que la FIFA annule et délocalise ce mondial. Explications.
A l’issue de cette saison 2025-2026, de nombreux joueurs s’en iront du côté des États-Unis afin d’y disputer la Coupe du monde. C’est notamment le cas de l’équipe de France, menée par son capitaine Kylian Mbappé.
Un appel au boycott du mondial ?
Mais alors que les États-Unis de Donald Trump ont récemment marqué négativement l’actualité, que ce soit autour du Venezuela ou du Groenland, certains hommes politiques français critiquent la décision prise par la FIFA d’organiser ce mondial aux USA. C’est notamment le cas d’Éric Coquerel, député de la France Insoumise (LFI).
LFI dénonce la Coupe du monde aux États-Unis
« Sérieux, on imagine aller jouer la Coupe du monde de foot dans un pays qui agresse ses voisins, menace d’envahir le Groenland, détruit le droit international, veut torpiller l’ONU, instaure une milice fasciste et raciste dans son pays, y attaque les oppositions, interdit d’accès à l’épreuve les supporters d’une quinzaine de pays, prévoit de bannir des stades tout signe LGBT etc. ? », a ainsi écrit le député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis sur son compte X.