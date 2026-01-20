Départ de Kylian Mbappé, LFI veut tout annuler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été prochain, Kylian Mbappé et toute l’équipe de France vont prendre le départ vers les États-Unis où se déroulera la Coupe du monde 2026. Cependant, en raison des événements géopolitiques actuels, Éric Coquerel, député de la France Insoumise (LFI), souhaite ouvertement que la FIFA annule et délocalise ce mondial. Explications.

A l’issue de cette saison 2025-2026, de nombreux joueurs s’en iront du côté des États-Unis afin d’y disputer la Coupe du monde. C’est notamment le cas de l’équipe de France, menée par son capitaine Kylian Mbappé.

Un appel au boycott du mondial ? Mais alors que les États-Unis de Donald Trump ont récemment marqué négativement l’actualité, que ce soit autour du Venezuela ou du Groenland, certains hommes politiques français critiquent la décision prise par la FIFA d’organiser ce mondial aux USA. C’est notamment le cas d’Éric Coquerel, député de la France Insoumise (LFI).