Clashs avec Zinedine Zidane : La grosse menace à Marseille !

En 2002, Zinedine Zidane accordait une interview et le titre de celle-ci avait fait beaucoup de bruit. « Au Real Madrid, j'ai arrêté la créatine », pouvait-on alors lire. Mais voilà que ça avait visiblement rendu fou l’ancien du Real Madrid. C’est ce qu’a révélé Gérard Davet, qui avait réalisé cet entretien, au point d’être menacé par Zidane et son entourage.

D’apparence calme, Zinedine Zidane peut également être quelqu’un de très rancunier. Gérard Davet en a ainsi fait les frais il y a quelques années de cela suite à une interview réalisée pour Le Monde. Il faut dire que cet entretien n'était pas passé inaperçu puisque la déclaration de Zidane utilisée pour titrer celui-ci était : « Au Real Madrid, j'ai arrêté la créatine ».

« Ne mets pas les pieds à Marseille, tu comprendras ce qui se passera ensuite » Pour Envoyé Spécial en 2016, Gérard Davet est revenu sur cette interview de Zinedine Zidane qui n'a pas été sans conséquence pour lui. En effet, le journaliste a révélé le clash qui s'en est suivi avec l’ancien du Real Madrid, confiant : « A l’époque il est à Madrid. C’était déjà un demi dieu. Il m’avait déclaré entre différentes phrases qu’il avait arrêté de prendre de la créatine. On avait titré là-dessus et ça avait déclenché une espère de folie médiatique. En particulier du côté de chez Zidane. Je me rappelle que j’étais en train de déjeuner avec un collègue, je reçois un coup de fil sur mon portable. Au téléphone c’est : « Oui bonjour c’est monsieur Zidane ». Et là il me tutoie et me dit : « Tu es content de toi ? Tu as vu ce que tu as fait ? Tu as abimé mon image ». Il me passe son frère, qui lui m’insulte et me dit : « Ne mets pas les pieds à Marseille, tu comprendras ce qui se passera ensuite » ».