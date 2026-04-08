«C’est qui ?» : Daniel Riolo le fait complètement vriller, le coup de gueule lunaire

On l’entend lors de l’After Foot, Daniel Riolo n’a pas sa langue dans sa poche et n’hésite pas à dire ce qu’il pense. Mais voilà que certains de ses avis ne font pas tout le temps l’unanimité. Ainsi, la figure de RMC a dernièrement tenu des propos qui ont fait grincer des dents chez certains, provoquant alors un incroyable coup de gueule.
Ne réagissant pas seulement à l'actualité du football, Daniel Riolo était présent ce mardi au micro de l’émission Estelle Midi sur RMC et c'est ainsi qu'il s'en est pris… à Céline Dion. Alors que l’engouement est immense pour les prochains concerts de la chanteuse, il a balancé : « Je n’ai jamais compris, ça ne m’intéresse pas. Je n’y peux rien, désolé. Je n'aime pas sa musique, je n’aime pas comment elle chante, pour moi elle braille ! Ça va énerver les gens, ils l’adorent. Je vais être tout seul et me faire pourrir, laissez-moi tranquille avec Céline Dion, je ne peux pas la blairer ! Tout, son système autour, les gens qui sont comme des dingos à lâcher un bras pour un concert, en plus des gens qui n'ont pas de sous, ils vont payer 500 balles une place. Moi je dis aux gens, kiffez, prenez beaucoup de plaisir, jetez-vous sur les places, dépensez trois SMIC pour des places ,faites ce que vous voulez. Il n’y a aucun soucis. Mais surtout, laissez moi tranquille, que chacun aime en silence ».
« Il n’aime pas du tout les chanteuses à voix »
Comme souvent, les avis tranchés de Daniel Riolo ne passent pas inaperçus et ça a donc été le cas de ses propos sur Céline Dion. Il en a ainsi été question sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf, l’émission de Cyril Hanouna sur W9. Ainsi, dans un premier temps, Géraldine Maillet, la compagne de Daniel Riolo, a confié : « Il n’aime pas du tout les chanteuses à voix. Il n’aime pas du tout Mariah Carey, il n’aime pas Céline Dion. En gros il a le goût contraire à Gilles Verdez. Je le reconnais bien là dans sa mesure et dans son calme ».
« Riolo, si tu m’entends, pas Céline Dion »
C’est ensuite que Gilles Verdez s’est complètement emporté suite aux propos de Daniel Riolo. « A chaque fois, la défense de Géraldine, c’est de dire qu'il a fait ça au xième degré. Il le pense ou pas ? Mais comment on peut dire ça de Céline Dion ? Qui est Daniel Riolo par rapport à Céline Dion ? Moi j’ai passé la nuit pour m’inscrire. (…) Daniel Riolo, il pourfend l’icône Céline Dion. Mais qu’est-ce qu’il a fait Daniel Riolo ? Pas Céline Dion. Riolo, si tu m’entends, pas Céline Dion. Il n'a pas raison », a lâché le chroniqueur de Cyril Hanouna.