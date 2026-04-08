L'anecdote inattendue avec Antoine Dupont... sur Mario Kart

Axel Cornic

Entre le XV de France, le Stade Toulousain et ses différents projets hors rugby, la vie d’Antoine Dupont est bien remplie. Mais cela ne l’empêche pas de jouer aux jeux vidéo et notamment à l’un des plus célèbres, mettant en scène le plombier Super Mario au volant d’une petite voiture.

Déjà connu dans le milieu du rugby, Antoine Dupont a vu sa popularité exploser ces dernières années, surtout après sa médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ainsi, on le voit multiplier les projets avec des nombreuses pubs, mais également des collaborations avec les plus célèbres vidéastes français.

XV de France - Coupe du Monde 2027 : Il évoque un scénario catastrophe pour Galthié ! https://t.co/Ounk3nlJDN — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« Ils me disent qu’Antoine Dupont va venir pour faire une vidéo avec eux » On l’a notamment vu dans une vidéo avec McFly et Carlito diffusée en 2024, dans laquelle il joue notamment au cultissime Mario Kart. Et lors du tournage de cette vidéo, il a également fait le bonheur de l’un des membres de l’équipe de tournage. « Je suis fan de rugby et fan d’Antoine Dupont, comme tous les fans de rugby. Raph’ et David (les vrais noms de McFly et Carlito) me disent qu’Antoine Dupont va venir pour faire une vidéo avec eux » a raconté celui qui est également le frère de Lucas Studio, un autre vidéaste français.