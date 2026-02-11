«Cela laisse une trace...» : Il fait la rencontre de sa vie à l'OM !

Alexis Brunet

Comme le PSG, l’ASSE ou bien encore l’AS Monaco, l’OM fait partie des meilleurs clubs de France. Marseille a vu passer certains grands noms au fil des années et certains laissent une plus grande trace que d’autres de par leur charisme ou leurs qualités. Ce mercredi, un Phocéen a d’ailleurs révélé qui est celui qui l’avait le plus marqué dans le sud de la France.

La situation de l’OM est actuellement assez compliquée. Déjà éliminé de la Ligue des champions, le club phocéen s’est fait corriger dimanche soir par le PSG lors du Classique (5-0). Si cela ne suffisait pas, Marseille a annoncé dernièrement la fin de sa collaboration avec Roberto De Zerbi, qui paie donc les récentes mauvaises performances.

L’OM a annoncé le départ de De Zerbi dans la nuit Alors qu’on sentait venir la nouvelle depuis quelques jours, l’OM a officiellement annoncé le départ de Roberto De Zerbi par un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »