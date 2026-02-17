CAN 2025 : «Nous demandons leur libération», l’«injustice» qui touche un joueur du Sénégal !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le final de la Coupe d’Afrique des nations s’est avéré être particulièrement chaud. Des débordements ont eu lieu dans les tribunes du stade Prince Moulay Abdellah lors du match du sacre du Sénégal face au Maroc (1-0). Depuis, une « injustice » est dénoncée par un joueur des Lions de la Teranga…

Le 18 janvier dernier se déroulait la finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal à Rabat. Pendant la rencontre, de nombreux évènements ont eu lieu. Les vols de serviettes du gardien des Lions de la Teranga, un but refusé pour la bande de Sadio Mané, un penalty accordé aux Lions de l’Atlas sur intervention de la VAR engendrant le boycott des joueurs de Pape Thiaw en protestation pour « scandale » selon leur ressenti. Mais ce n’est pas tout, Brahim Diaz a manqué sa panenka après le retour des joueurs du Sénégal sur la pelouse du stade Prince Moulay Abdellah et s’en est suivie la victoire finale des Sénégalais grâce à un coup de canon de Pape Gueye en prolongations (1-0).

30 jours de détention pour des supporters dont le seul tort a été de soutenir leur équipe avec passion. Nous dénonçons fermement cette injustice et demandons leur libération. Soutien total à nos compatriotes. ✊🏾🇸🇳 — Pape Matar Sarr (@papematarsarr15) February 17, 2026

18 supporters du Sénégal interpellés après la finale de la CAN… et toujours détenus ! Dès lors, Brahim Diaz a été pris en grippe par une bonne partie des spectateurs et supporters du Maroc entraînant des déclarations et marques de soutien dans la presse. Mais le jour J, à Rabat, 18 supporters du Sénégal ont été interpellés par les autorités locales marocaines pour cause d’incidents pendant que la finale se jouait entre les deux nations du football africain. Depuis, les supporters en question sont retenus en détention pour « hooliganisme », dégradation d’équipements sportifs, jets de projectile et actes de violence envers les forces de l’ordre comme cela a été rapporté par Cnews. Le procès est toujours en cours bien que les faits remontent à presque un mois jour pour jour. Au cours d’une audience début février, la demande de liberté conditionnelle de la défense a été rejetée par le tribunal.